Filmes em cartaz: "Mulan", "Mosul" e "A Fera"

Cena do filme "Mulan" Crédito: Divulgação/Disney

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre os filmes da semana no streaming: "Mulan", "Mosul", e "A Fera". Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 03-12-20

SINOPSES:

Mulan (Disney+): Uma jovem destemida arrisca tudo pelo amor à sua família e ao seu país, tornando-se uma das maiores guerreiras da história da China.

Mosul (Netflix): Depois de ser salvo por um esquadrão paramilitar iraquiano, um jovem policial se une a eles para combater o Estado Islâmico na dizimada cidade de Mosul.