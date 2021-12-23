Filmes e séries para o Natal: 'Matrix', 'Emily em Paris' e sugestões natalinas

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre "Matrix Resurrections", "Emily em Paris" e "'Being the Ricardos". O comentarista ainda traz sugestões de produções de Natal. Ouça:
Em Cartaz - 23/12/2021
Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 17:23
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