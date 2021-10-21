Filmes da semana:"Duna" e "Peçanha Contra o Animal"; "My Name" se destaca entre séries

Filme "Duna", de Denis Villeneuve Crédito: Warner/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes, uma produção em cartaz nos cinemas e outra no streaming - "Duna", nas telonas, "Peçanha Contra o Animal", no Amazon Prime Video. Ele fala ainda sobre a série "My Name", na Netflix. Ouça os comentários!

Filmes

Duna (nos cinemas): Em um futuro distante, planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um império feudal intergalático. Paul Atreides é um jovem homem cuja família toma controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna. Sendo a única fonte da especiaria melange, a substância mais importante do cosmos, Arrakis se prova ser um planeta nem um pouco fácil de governar.

Peçanha Contra o Animal (Amazon Prime Video): O terrível serial killer Animal aterroriza Nova Iguaçu e apenas a elite da polícia carioca é capaz de capturá-lo. Na falta deles, quem assume a investigação é o policial Peçanha mesmo.

Série