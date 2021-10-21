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Em Cartaz

Filmes da semana:"Duna" e "Peçanha Contra o Animal"; "My Name" se destaca entre séries

Ouça as dicas do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 17:38

Publicado em 

21 out 2021 às 17:38
Filme
Filme "Duna", de Denis Villeneuve Crédito: Warner/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes, uma produção em cartaz nos cinemas e outra no streaming - "Duna", nas telonas, "Peçanha Contra o Animal", no Amazon Prime Video. Ele fala ainda sobre a série "My Name", na Netflix. Ouça os comentários!

Filmes

Duna (nos cinemas): Em um futuro distante, planetas são comandados por casas nobres que fazem parte de um império feudal intergalático. Paul Atreides é um jovem homem cuja família toma controle do planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna. Sendo a única fonte da especiaria melange, a substância mais importante do cosmos, Arrakis se prova ser um planeta nem um pouco fácil de governar.
Peçanha Contra o Animal (Amazon Prime Video): O terrível serial killer Animal aterroriza Nova Iguaçu e apenas a elite da polícia carioca é capaz de capturá-lo. Na falta deles, quem assume a investigação é o policial Peçanha mesmo.

Série

My Name (Netflix): Depois do assassinato do pai, uma mulher com sede de vingança deposita a confiança em um chefão do crime — e acaba entrando para a polícia sob seu comando.

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