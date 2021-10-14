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Filmes da semana: "O Último Duelo", "Maligno" e "Amarração do Amor"

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 17:19

Publicado em 

14 out 2021 às 17:19
Filme
Filme "O Último Duelo", com Matt Damon e Adam Driver Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca os filmes "O Último Duelo", "Maligno" e "Amarração do Amor". Ouça:
Em Cartaz - 14/10/2021

Filmes

O Último Duelo (nos cinemas): O filme conta a história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager.
Maligno (HBO Max): Madison começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel e, para impedir a criatura, Madison precisa investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.
Amarração do Amor (nos cinemas): Bebel e Lucas só querem um casamento simples, mas as diferenças entre suas famílias faz parecer difícil. Os pais de Lucas são mãe e pai de santo de um terreiro de Umbanda, e os pais de Bebel, de uma tradicional família judaica. Com ambas as famílias acreditando que sabem o que é melhor para seus filhos, se inicia uma divertida disputa acerca da cerimônia.

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