Filmes da semana: "O Último Duelo", "Maligno" e "Amarração do Amor"

Filme "O Último Duelo", com Matt Damon e Adam Driver Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca os filmes "O Último Duelo", "Maligno" e "Amarração do Amor". Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 14/10/2021

Filmes

O Último Duelo (nos cinemas): O filme conta a história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager.

Maligno (HBO Max): Madison começa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas e acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel e, para impedir a criatura, Madison precisa investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.