Filmes da semana: "Relatos do Mundo", "Nova Ordem Espacial" e "Bliss"

Filme "Nova Ordem Espacial", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções do streaming. Uma delas - "Relatos do Mundo" - é estrelada por Tom Hanks, duas vezes ganhador do Oscar. Os outros dois destaques são o filme coreano "Nova Ordem Espacial" e "Bliss: Em busca da felicidade", com Owen Wilson e Salma Hayek. Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 11-02-21

AS DICAS DO BRAZ:

Relatos do Mundo (Netflix): Um veterano de guerra que viaja de cidade em cidade lendo as notícias faz uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma garotinha órfã até seu novo lar. Estrelando Tom Hanks.

Nova Ordem Espacial (Netflix): Em 2092, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixo espacial encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. Filme coreano.