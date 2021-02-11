Filmes da semana: "Relatos do Mundo", "Nova Ordem Espacial" e "Bliss"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções do streaming. Uma delas - "Relatos do Mundo" - é estrelada por Tom Hanks, duas vezes ganhador do Oscar. Os outros dois destaques são o filme coreano "Nova Ordem Espacial" e "Bliss: Em busca da felicidade", com Owen Wilson e Salma Hayek. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 11-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Relatos do Mundo (Netflix): Um veterano de guerra que viaja de cidade em cidade lendo as notícias faz uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma garotinha órfã até seu novo lar. Estrelando Tom Hanks.
Nova Ordem Espacial (Netflix): Em 2092, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixo espacial encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. Filme coreano.
Bliss: Em busca da felicidade (Prime Video): Greg, recentemente divorciado e demitido, conhece a misteriosa Isabel, que vive nas ruas e está convencida de que o mundo poluído e deteriorado ao redor deles é só uma simulação virtual. A princípio descrente, Greg descobre que pode haver alguma verdade na louca teoria de Isabel. Com Owen Wilson e Salma Hayek