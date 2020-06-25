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EM CARTAZ

Filmes da semana: "Bala Perdida" e "Festival Eurovision da Canção"

Ouça as dicas de Rafael Braz no Em Cartaz desta quinta-feira (25)!

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 18:03

Publicado em 

25 jun 2020 às 18:03
A produção "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars", da Netflix, estrela o vencedor do Emmy Will Ferrell Crédito: Divulgação/Netflix
Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca duas produções, ambas disponíveis na Netflix: "Bala Perdida" e "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars". Ouça a avaliação do comentarista!
EM CARTAZ - 25-06-20
OS FILMES:
Bala Perdida: Um mecânico acusado de assassinato precisa encontrar o carro que contém a única prova de sua inocência: a bala do crime. Estrelando:Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy Bedia. Uma produção Netflix. 
Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars: O sonho deles é participar da maior competição de música do mundo. Mas intrigas de rivais e acidentes no palco vão testar a relação entre esses dois. Estrelando: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens. Uma produção Netflix.

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