Filmes da semana: "Bala Perdida" e "Festival Eurovision da Canção"

Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca duas produções, ambas disponíveis na Netflix: "Bala Perdida" e "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars". Ouça a avaliação do comentarista!
EM CARTAZ - 25-06-20
OS FILMES:
Bala Perdida: Um mecânico acusado de assassinato precisa encontrar o carro que contém a única prova de sua inocência: a bala do crime. Estrelando:Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy Bedia. Uma produção Netflix.
Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars: O sonho deles é participar da maior competição de música do mundo. Mas intrigas de rivais e acidentes no palco vão testar a relação entre esses dois. Estrelando: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens. Uma produção Netflix.