Filmes da semana: "Bala Perdida" e "Festival Eurovision da Canção"

A produção "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars", da Netflix, estrela o vencedor do Emmy Will Ferrell Crédito: Divulgação/Netflix

Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca duas produções, ambas disponíveis na Netflix: "Bala Perdida" e "Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars". Ouça a avaliação do comentarista!

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 25-06-20

OS FILMES:

Bala Perdida: Um mecânico acusado de assassinato precisa encontrar o carro que contém a única prova de sua inocência: a bala do crime. Estrelando:Alban Lenoir, Nicolas Duvauchelle, Ramzy Bedia. Uma produção Netflix.