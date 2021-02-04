Filmes da semana: "Abaixo de Zero", "A Escavação" e "Malcolm & Marie"

Filme espanhol "Abaixo de Zero", da Netflix Crédito: Quim Vives/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções, todas da Netflix: "Abaixo de Zero", "A Escavação" e "Malcolm & Marie". Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 04-02-21

AS DICAS DO BRAZ:

Abaixo de Zero (Netflix): Um ônibus penitenciário é atacado e o policial encarregado tem que enfrentar criminosos dentro e fora do veículo, além de um inimigo silencioso: o frio congelante.

A Escavação (Netflix): Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, uma viúva inglesa faz uma descoberta histórica ao contratar um arqueólogo amador para escavar misteriosas formações em suas terras.