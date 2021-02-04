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Filmes da semana: "Abaixo de Zero", "A Escavação" e "Malcolm & Marie"

Ouça as dicas do jornalista Rafael Braz

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:40

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:40
Filme espanhol "Abaixo de Zero", da Netflix Crédito: Quim Vives/Netflix
 
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções, todas da Netflix: "Abaixo de Zero", "A Escavação" e "Malcolm & Marie". Ouça os comentários!
Em Cartaz - 04-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Abaixo de Zero (Netflix): Um ônibus penitenciário é atacado e o policial encarregado tem que enfrentar criminosos dentro e fora do veículo, além de um inimigo silencioso: o frio congelante.
A Escavação (Netflix): Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, uma viúva inglesa faz uma descoberta histórica ao contratar um arqueólogo amador para escavar misteriosas formações em suas terras.
Malcolm & Marie (Netflix): Um cineasta e sua namorada lavam a roupa suja e fazem revelações dolorosas depois da estreia do filme dele.

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