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Em Cartaz

Filme e série da semana: "Quanto vale?" e "À Beira do Caos", da Netflix

Os destaques são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:41

Publicado em 

09 set 2021 às 17:41
Stanley Tucci interpreta Charles Wolf, na série
Stanley Tucci interpreta Charles Wolf, na série "Quanto vale?", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca o filme "Quanto vale?", da Netflix, e a série "À Beira do Caos", também da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 09/09/2021

Sinopse do filme

Quanto vale? (Netflix): Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ferrenha para criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Baseado em fatos reais.

Sinopse da série

À Beira do Caos (Netflix): A crise da meia-idade bateu à porta. Agora, quatro amigas compartilham as dores e as delícias de suas vidas pessoais e profissionais.

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