Filme e série da semana: "Quanto vale?" e "À Beira do Caos", da Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca o filme "Quanto vale?", da Netflix, e a série "À Beira do Caos", também da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 09/09/2021
Sinopse do filme
Quanto vale? (Netflix): Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ferrenha para criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Baseado em fatos reais.
Sinopse da série
À Beira do Caos (Netflix): A crise da meia-idade bateu à porta. Agora, quatro amigas compartilham as dores e as delícias de suas vidas pessoais e profissionais.