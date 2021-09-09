Filme e série da semana: "Quanto vale?" e "À Beira do Caos", da Netflix

Stanley Tucci interpreta Charles Wolf, na série "Quanto vale?", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca o filme "Quanto vale?", da Netflix, e a série "À Beira do Caos", também da Netflix. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 09/09/2021

Sinopse do filme

Quanto vale? (Netflix): Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ferrenha para criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Baseado em fatos reais.

Sinopse da série