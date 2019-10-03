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NAS TELONAS

Filme considerado forte, "Coringa" chega aos cinemas do ES

Comentarista analisa como o filme faz a construção da figura do famoso vilão

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 18:51

Publicado em 

03 out 2019 às 18:51
Joaquin Phoenix como o Coringa Crédito: Divulgação/Warner Bros
Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz destaca a produção “Coringa”, principal estreia nas telonas. “Angry Birds 2” também é outro destaque para quem vai ao cinema nesses dias. Confira:
Em Cartaz - 03-10-19.
Saiba mais:
“Coringa”: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.
“Angry Birds 2”: Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a Ilha dos Pássaros dos contantes ataques vindos da Ilha dos Porcos. Entretanto, quanto uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar seu arquinimigo em busca de uma trégua para que, juntos, possam enfrentar a ameaça em comum.
 

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