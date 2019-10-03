Filme considerado forte, "Coringa" chega aos cinemas do ES

Joaquin Phoenix como o Coringa Crédito: Divulgação/Warner Bros

Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz destaca a produção “Coringa”, principal estreia nas telonas. “Angry Birds 2” também é outro destaque para quem vai ao cinema nesses dias. Confira:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 03-10-19.

Saiba mais:

“Coringa”: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.