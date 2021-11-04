"Eternos"é a grande estreia das telonas; conheça também "Vingança e Castigo" e "Swagger"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca "Eternos", disponível nos cinemas, "Vingança e Castigo", da Netflix", e "Swagger", da Apple TV+. Ouça:
Em Cartaz - 04/11/2021
Filmes
Eternos (nos cinemas): Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.
Vingança e Castigo (Netflix): Querendo vingança, o bandido Nat Love reúne seu bando para derrotar o impiedoso Rufus Buck, um criminoso que acabou de sair da prisão.
Série
Swagger (Apple TV+): Inspirado pelas experiências do superastro da NBA Kevin Durant, “Swagger” explora o mundo do basquete juvenil e os jogadores, suas famílias e treinadores que caminham na linha tênue entre sonhos e ambição, oportunismo e corrupção. Fora das quadras, o show revela como é crescer na América.