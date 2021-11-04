"Eternos"é a grande estreia das telonas; conheça também "Vingança e Castigo" e "Swagger"

Filme "Eternos", da Marvel Crédito: Marvel Studios/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca "Eternos", disponível nos cinemas, "Vingança e Castigo", da Netflix", e "Swagger", da Apple TV+. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 04/11/2021

Filmes

Eternos (nos cinemas): Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

Vingança e Castigo (Netflix): Querendo vingança, o bandido Nat Love reúne seu bando para derrotar o impiedoso Rufus Buck, um criminoso que acabou de sair da prisão.

Série