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Em Cartaz

"Eternos"é a grande estreia das telonas; conheça também "Vingança e Castigo" e "Swagger"

As dicas são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 20:27

Publicado em 

04 nov 2021 às 20:27
Filme
Filme "Eternos", da Marvel Crédito: Marvel Studios/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca "Eternos", disponível nos cinemas, "Vingança e Castigo", da Netflix", e "Swagger", da Apple TV+. Ouça:
Em Cartaz - 04/11/2021

Filmes

Eternos (nos cinemas): Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.
Vingança e Castigo (Netflix): Querendo vingança, o bandido Nat Love reúne seu bando para derrotar o impiedoso Rufus Buck, um criminoso que acabou de sair da prisão.

Série

Swagger (Apple TV+): Inspirado pelas experiências do superastro da NBA Kevin Durant, “Swagger” explora o mundo do basquete juvenil e os jogadores, suas famílias e treinadores que caminham na linha tênue entre sonhos e ambição, oportunismo e corrupção. Fora das quadras, o show revela como é crescer na América.

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