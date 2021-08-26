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Em Cartaz

Estreias da semana: "Infiltrado", "A Lenda de Candyman" e "Justiça em Família"

Ouça as análises do jornalista Rafael Braz

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:40

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:40
Filme
Filme "A Lenda de Candyman" Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções das telonas e uma do streaming: "Infiltrado" e "A Lenda de Candyman", nos cinemas, e "Justiça em Família", da Netflix. Acompanhe os comentários!
Em Cartaz - 26-08-21.mp3

SINOPSES:

Infiltrado (nos cinemas): Harry, conhecido apenas como “H”, é um homem misterioso que trabalha para uma empresa de carros-fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los Angeles. Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende a todos com suas habilidades de combate, suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano maior é revelado.
A Lenda de Candyman (nos cinemas): Desde que os moradores se lembram, os projetos habitacionais do bairro Cabrini Green, em Chicago, eram aterrorizados por uma história de fantasma famosa sobre um assassino sobrenatural com um gancho na mão, facilmente invocado por aqueles que ousam repetir seu nome cinco vezes no espelho. Nos dias atuais, uma década depois que as últimas torres de Cabrini foram derrubadas, o artista visual Anthony McCoy e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright, se mudam para um condomínio de luxo em Cabrini, agora gentrificado e habitado por millennials.
Justiça em Família (Netflix): Ele perdeu o amor de sua vida por causa da ganância da indústria farmacêutica. Agora, sua filha está órfã e a justiça não chega. Por enquanto.

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