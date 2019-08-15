Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

"Era uma vez em Hollywood" é o destaque da semana

Rafael Braz também traz como destaques as produções da Mostra 8 Festa do Cinema Italiano que acontece, no Cine Jardins, de 15 a 21 de agosto

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 19:38

Publicado em 

15 ago 2019 às 19:38
Nesta edição do Em Cartaz um dos destaques do comentarista Rafael Braz é o filme “Era uma vez em Hollywood”. Ele também traz como destaques as produções da Mostra 8 Festa do Cinema Italiano que acontece, no Cine Jardins, de 15 a 21 de agosto. Entre os destaques, “Silvio e os Outros”, novo filme de Paolo Sorrentino. Confira!
Em Cartaz - 15-08-19
“Era uma vez em Hollywood”: Los Angeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados