"Era uma vez em Hollywood" é o destaque da semana

Nesta edição do Em Cartaz um dos destaques do comentarista Rafael Braz é o filme “Era uma vez em Hollywood”. Ele também traz como destaques as produções da Mostra 8 Festa do Cinema Italiano que acontece, no Cine Jardins, de 15 a 21 de agosto. Entre os destaques, “Silvio e os Outros”, novo filme de Paolo Sorrentino. Confira!

“Era uma vez em Hollywood”: Los Angeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha).