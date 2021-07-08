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Tem Marvel na lista

Em cartaz: "Viúva Negra", "Rua do Medo: 1978 – Parte 2" e "Major Grom contra o Dr. Peste"

Os comentários são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:36

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:36
Filme
Filme "Viúva Negra", da Marvel Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz detalha a estreia de mais um filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) - é a produção "Viúva Negra", estrelada por Scarlett Johansson. O filme está nos cinemas e no Disney+ com Premier Access. O crítico cinematográfico também destaca a 2ª parte de "Rua do Medo: 1978" e "Major Grom contra o Dr. Peste", da Netflix. Ouça!
Em Cartaz - 08/07/2021

Sinopses

Viúva Negra (Disney+ e nos cinemas): Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, confronta o lado mais sombrio de sua história quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável disposta a tudo para destruí-la, Natasha precisa agora lidar com seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás muito antes de se tornar uma Vingadora.
Rua do Medo: 1978 – Parte 2 (Netflix): Na cidade amaldiçoada de Shadyside, uma onda de assassinatos aterroriza o Acampamento Nightwing, transformando as férias em uma luta pela sobrevivência.
Major Grom contra o Dr. Peste (Netflix): Um assassino mascarado aterroriza a cidade. Agora um detetive rebelde e seu parceiro novato são os únicos que podem resolver o problema.

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