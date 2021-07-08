Em cartaz: "Viúva Negra", "Rua do Medo: 1978 – Parte 2" e "Major Grom contra o Dr. Peste"

Filme "Viúva Negra", da Marvel Crédito: Disney/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz detalha a estreia de mais um filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) - é a produção "Viúva Negra", estrelada por Scarlett Johansson. O filme está nos cinemas e no Disney+ com Premier Access. O crítico cinematográfico também destaca a 2ª parte de "Rua do Medo: 1978" e "Major Grom contra o Dr. Peste", da Netflix. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 08/07/2021

Sinopses

Viúva Negra (Disney+ e nos cinemas): Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, confronta o lado mais sombrio de sua história quando surge uma perigosa conspiração ligada ao seu passado. Perseguida por uma força implacável disposta a tudo para destruí-la, Natasha precisa agora lidar com seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás muito antes de se tornar uma Vingadora.

Rua do Medo: 1978 – Parte 2 (Netflix): Na cidade amaldiçoada de Shadyside, uma onda de assassinatos aterroriza o Acampamento Nightwing, transformando as férias em uma luta pela sobrevivência.