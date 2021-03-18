Em Cartaz: tudo sobre os filmes "Snyder Cut" e "Cabras da Peste"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz traz dois destaques. Um deles é o aguardado "Liga da Justiça de Zack Snyder", também chamado de "Snyder Cut". O outro é uma produção brasileira da Netflix - "Cabras da Peste" - com Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho. Ouça os comentários:

Zack Snyder's Justice League: Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.