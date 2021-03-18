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Em Cartaz: tudo sobre os filmes "Snyder Cut" e "Cabras da Peste"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:31

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:31
"Liga da Justiça de Zack Snyder" Crédito: Warner/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz traz dois destaques. Um deles é o aguardado "Liga da Justiça de Zack Snyder", também chamado de "Snyder Cut". O outro é uma produção brasileira da Netflix - "Cabras da Peste" - com Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho. Ouça os comentários:
Em Cartaz - 18-03-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
Zack Snyder's Justice League: Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.
Cabras da Peste (Netflix): Dois policiais azarados se deparam com bandidos perigosos enquanto procuram a adorada cabra Celestina. Será que vai dar bode.

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