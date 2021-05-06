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Em Cartaz traz os filmes "Sem Remorso" e "Operação Overlord"

Ouça os comentários do crítico de cinema Rafael Braz

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:38

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:38
Filme "Sem Remorso", baseado no livro de Tom Clancy e disponível na Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação
 
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca o filme "Sem Remorso", do Prime Video, com o astro Michael B. Jordan. O comentarista apresenta ainda o longa "Operação Overlord", disponível na Netflix. Saiba o que esperar dessas produções:
Em Cartaz - 06-05-21.mp3
OS FILMES:
Sem Remorso (Prime Video): Um fuzileiro naval de elite descobre uma conspiração internacional enquanto busca justiça pelo assassinato de sua esposa grávida. A história conta a origem explosiva do herói de ação John Clark - um dos personagens mais populares do universo de Jack Ryan, de Tom Clancy
Operação Overlord (Netflix): Na véspera do Dia D, soldados americanos partem para uma missão em território inimigo e descobrem um segredo sobrenatural que ultrapassa até mesmo os piores pesadelos.

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