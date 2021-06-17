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Em Cartaz

Em cartaz tem "Espiral", "Em Um Bairro de Nova York", e "Din e o Dragão Genial"

Os comentários são do jornalista e crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:27

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:27
Filme
Filme "Em Um Bairro de Nova York" em cartaz nos cinemas Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes em exibição nas telonas. "Em Um Bairro de Nova York", adaptação do musical da Broadway idealizado por Lin-Manuel Miranda. Já "Espiral – O legado de Jogos Mortais" é mais um capítulo do universo dos Jogos Mortais. E no streaming, o comentarista fala sobre a animação "Din e o Dragão Genial", da Netflix.
Em Cartaz - 17/06/2021

Sinopses

Em Um Bairro de Nova York (nos cinemas): Adaptação da peça homônima, o longa acompanha alguns dias de uma comunidade latina na periferia de Nova York. A partir do protagonista Usnavi, dono de uma mercearia local, a história retrata tal grupo em busca de seus sonhos.
Espiral – O legado de Jogos Mortais (nos cinemas): Um sádico mentor desencadeia uma forma distorcida de justiça em “Espiral”, o novo e aterrorizante capítulo do universo dos Jogos Mortais. Trabalhando à sombra de um respeitado veterano da polícia, o impetuoso detetive Ezekiel "Zeke" Banks e seu parceiro novato se encarregam de uma terrível investigação sobre assassinatos que assombram a cidade. Involuntariamente envolvido em um profundo mistério, Zeke se encontra no centro de um mórbido jogo do assassino.
Din e o Dragão Genial (Netflix): Din é um garoto obstinado que quer retomar o contato com seu melhor amigo de infância. Quando ele conhece um dragão que realiza sonhos, vê que tudo é possível.

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