Em cartaz tem "Espiral", "Em Um Bairro de Nova York", e "Din e o Dragão Genial"

Filme "Em Um Bairro de Nova York" em cartaz nos cinemas Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes em exibição nas telonas. "Em Um Bairro de Nova York", adaptação do musical da Broadway idealizado por Lin-Manuel Miranda. Já "Espiral – O legado de Jogos Mortais" é mais um capítulo do universo dos Jogos Mortais. E no streaming, o comentarista fala sobre a animação "Din e o Dragão Genial", da Netflix.

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 17/06/2021

Sinopses

Em Um Bairro de Nova York (nos cinemas): Adaptação da peça homônima, o longa acompanha alguns dias de uma comunidade latina na periferia de Nova York. A partir do protagonista Usnavi, dono de uma mercearia local, a história retrata tal grupo em busca de seus sonhos.

Espiral – O legado de Jogos Mortais (nos cinemas): Um sádico mentor desencadeia uma forma distorcida de justiça em “Espiral”, o novo e aterrorizante capítulo do universo dos Jogos Mortais. Trabalhando à sombra de um respeitado veterano da polícia, o impetuoso detetive Ezekiel "Zeke" Banks e seu parceiro novato se encarregam de uma terrível investigação sobre assassinatos que assombram a cidade. Involuntariamente envolvido em um profundo mistério, Zeke se encontra no centro de um mórbido jogo do assassino.