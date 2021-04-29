Em Cartaz: o cineasta capixaba Rodrigo Aragão e a carreira no terror

Em comemoração aos 25 anos da CBN Vitória, esta edição do Em Cartaz é especial! Rafael Braz entrevista o cineasta Rodrigo Aragão. O capixaba iniciou sua carreira no cinema aos 17 anos, como maquiador de efeitos especiais e alcançou reconhecimento através de suas produções cinematográficas.
Em Cartaz - 29-04-21.mp3
Produziu e dirigiu seis longas e seis curtas e, em sua trajetória, conta com 109 participações em festivais nacionais e internacionais. Aragão virou sinônimo e referência em filmes de terror e horror no Brasil nas últimas décadas. Ouça a conversa!
As obras de Rodrigo Aragão
>>> LONGAS:
O Cemitério das Almas Perdidas (2020)
A Mata Negra (2018)
As Fábulas Negras (2015)
Mar Negro (2013)
A Noite do Chupacabras (2011)
Mangue Negro (2008)
>>> CURTAS:
Sementes (2020)
O Monstrólogo (doc. 2015)
Revelações de um Cineasta Canibal (2014)
Chupa-Cabra
Peixe Podre II
Peixe Podre