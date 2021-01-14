Em Cartaz no streaming: confira detalhes de "Pai em Dobro" e "Crack"

Filme "Pai em Dobro", com Maísa, na Netflix Crédito: Suzanna Tierie/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca a produção brasileira, original Netflix, "Pai em Dobro", estrelada por Maísa Silva. O segundo destaque vai para o documentário "Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração", também da Netflix. Ouça os comentários!

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AS DICAS DO BRAZ:

Pai Em Dobro (Netflix): Aproveitando que a mãe foi viajar, uma adolescente foge da comunidade hippie onde mora para desvendar o maior mistério de sua vida: quem é seu pai?