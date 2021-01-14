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Em Cartaz no streaming: confira detalhes de "Pai em Dobro" e "Crack"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:46

Publicado em 

14 jan 2021 às 17:46
Filme "Pai em Dobro", com Maísa, na Netflix Crédito: Suzanna Tierie/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca a produção brasileira, original Netflix, "Pai em Dobro", estrelada por Maísa Silva. O segundo destaque vai para o documentário "Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração", também da Netflix. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 14-01-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
Pai Em Dobro (Netflix): Aproveitando que a mãe foi viajar, uma adolescente foge da comunidade hippie onde mora para desvendar o maior mistério de sua vida: quem é seu pai?
Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração (Netflix): Uma droga barata e poderosa surge durante uma recessão, causando pânico moral alimentado pelo racismo. Explore a complexa história do crack nos anos 1980.

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