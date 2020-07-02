"Em Cartaz" na sua casa: os filmes "Boneco de Neve" e "7500"

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Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "Boneco de Neve" e "7500". Ouça:

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 02-07-20

"Boneco de Neve" traz a história de que, em meio a uma nevasca na Noruega, um detetive brilhante e alcoólatra segue uma trilha de corpos e sinistros bonecos de neve atrás de um serial killer. Estrelando: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg.