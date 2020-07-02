"Em Cartaz" na sua casa: os filmes "Boneco de Neve" e "7500"

Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "Boneco de Neve" e "7500". Ouça:
EM CARTAZ - 02-07-20
"Boneco de Neve" traz a história de que, em meio a uma nevasca na Noruega, um detetive brilhante e alcoólatra segue uma trilha de corpos e sinistros bonecos de neve atrás de um serial killer. Estrelando: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson e Charlotte Gainsbourg.
Sobre "7500": Na Amazon Prime Video, a história conta que quando terroristas tentam assumir o controle de um vôo Berlim-Partis, um jovem co-piloto americano de fala mansa luta para salvar a vida dos passageiros e da tripulação, enquanto cria uma conexão surpreendente com um dos sequestradores.