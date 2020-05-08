Em Cartaz em casa: os filmes "Você Nem Imagina" e "Dias Sem Fim"

Filme Você Nem Imagina Crédito: KC Bailey/Netflix

Nesta edição do "Em Cartaz" os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são boas opções para quem deseja assistir a produções interessantes no momento de isolamento social: "Você Nem imagina" e "Dias Sem Fim", em exibição na Netflix. Confira a análise das produções:

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 08-05-20

"Você nem imagina": Quando um atleta da escola pediu para Ellie Chu escrever uma carta de amor por ele, ela não imaginava que virariam amigos. E pior, que ela se apaixonaria pela crush dele.