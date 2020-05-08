Em Cartaz em casa: os filmes "Você Nem Imagina" e "Dias Sem Fim"

Nesta edição do "Em Cartaz" os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são boas opções para quem deseja assistir a produções interessantes no momento de isolamento social: "Você Nem imagina" e "Dias Sem Fim", em exibição na Netflix. Confira a análise das produções:
EM CARTAZ - 08-05-20
"Você nem imagina": Quando um atleta da escola pediu para Ellie Chu escrever uma carta de amor por ele, ela não imaginava que virariam amigos. E pior, que ela se apaixonaria pela crush dele.
"Dias sem fim": Condenado à prisão perpétua, um jovem reflete sobre as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o levaram a cometer um crime.