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Dicas de filmes

Em Cartaz em casa: os filmes "A Barraca do Beijo 2" e "Incêndios"

Ouça as dicas de Rafael Braz, nesta edição do Em Cartaz!

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:44

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:44
"A Barraca do Beijo 2", disponível na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, o destaque trazido por Rafael Braz vai para as produções "A Barraca do Beijo 2" e "Incêndios". Ouça a análise do comentarista!
EM CARTAZ - 23-07-20
Disponível a partir desta sexta-feira (24) na Netflix, "A Barraca do Beijo 2" tem a seguinte história: em seu último ano na escola, Elle terá que lidar com o namoro à distância com Noah, mudanças na amizade com Lee e um crush inesperado. O filme estrela Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi.
Já "Incêndios", um filme francês lançado em 2011 que foi disponibilizado recentemente no Globoplay. A história: Nawal, uma mulher moribunda do Oriente Médio que vive em Montreal, deixa cartas para seus filhos gêmeos para serem lidas quando ela falecer. Jeanne deve entregar a dela para o pai que nunca conheceu e Simon deve entregar a dele para o irmão que nunca soube que tinha. Os irmãos viajam para o Oriente Médio separados e vivenciam atos de brutalidade, descobrem uma história familiar surpreendente e têm revelações sobre si mesmos.

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