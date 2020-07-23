Em Cartaz em casa: os filmes "A Barraca do Beijo 2" e "Incêndios"

Nesta edição do Em Cartaz, o destaque trazido por Rafael Braz vai para as produções "A Barraca do Beijo 2" e "Incêndios". Ouça a análise do comentarista!

Disponível a partir desta sexta-feira (24) na Netflix, "A Barraca do Beijo 2" tem a seguinte história: em seu último ano na escola, Elle terá que lidar com o namoro à distância com Noah, mudanças na amizade com Lee e um crush inesperado. O filme estrela Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi.

Já "Incêndios", um filme francês lançado em 2011 que foi disponibilizado recentemente no Globoplay. A história: Nawal, uma mulher moribunda do Oriente Médio que vive em Montreal, deixa cartas para seus filhos gêmeos para serem lidas quando ela falecer. Jeanne deve entregar a dela para o pai que nunca conheceu e Simon deve entregar a dele para o irmão que nunca soube que tinha. Os irmãos viajam para o Oriente Médio separados e vivenciam atos de brutalidade, descobrem uma história familiar surpreendente e têm revelações sobre si mesmos.