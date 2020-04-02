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Em Cartaz em casa: novas sugestões de filmes para a quarentena

As dicas são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:51

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:51
Cena de "A Casa" Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz podem te ajudar a passar o tempo nesse período de quarentena. Em destaques estão as produções "A Casa", novo filme espanhol da Netflix, e "Sombras da Vida", filme de 2017 que acompanha a história de C (Casey Affleck), um recém-falecido que retorna como fantasma para consolar M (Rooney Mara), sua esposa, mas acaba descobrindo que seu espectro está preso no tempo, e ele é forçado a reviver todos os momentos que teve com a mulher. Confira:
EM CARTAZ - 02-04-20
SINOPSES 
"A Casa": Em A Casa, Javier Muñoz (Javier Gutiérrez) é um executivo desempregado é forçado a vender seu apartamento. Quando ele descobrir que ainda tem as chaves, ficará obcecado pela família que agora mora lá e decidirá recuperar a vida que perdeu, a qualquer preço. 
"Sombras da Vida": Um homem recém-falecido (Casey Affleck) retorna como fantasma para sua casa no subúrbio com a intenção de consolar sua esposa (Rooney Mara). Em sua nova forma espectral, invisível para os mortais, ele percebe que não é afetado pelo tempo, sendo condenado a ser um mero espectador da vida que antes lhe pertencia, ao lado da mulher que amava. O fantasma inicia uma jornada pelas memórias e histórias, enfrentando perguntas eternas sobre a vida e a existência.

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