Em Cartaz em casa: novas sugestões de filmes para a quarentena

Cena de "A Casa" Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz podem te ajudar a passar o tempo nesse período de quarentena. Em destaques estão as produções "A Casa", novo filme espanhol da Netflix, e "Sombras da Vida", filme de 2017 que acompanha a história de C (Casey Affleck), um recém-falecido que retorna como fantasma para consolar M (Rooney Mara), sua esposa, mas acaba descobrindo que seu espectro está preso no tempo, e ele é forçado a reviver todos os momentos que teve com a mulher. Confira:

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 02-04-20

SINOPSES

"A Casa": Em A Casa, Javier Muñoz (Javier Gutiérrez) é um executivo desempregado é forçado a vender seu apartamento. Quando ele descobrir que ainda tem as chaves, ficará obcecado pela família que agora mora lá e decidirá recuperar a vida que perdeu, a qualquer preço.