"Em Cartaz" em casa: assista "Ricos de Amor"e "Os Irmãos Willoughby"

Em tempos de isolamento social, as produções nas plataformas de streaming continuam a ser opções para quem desejar se entreter. Um dos destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, nesta edição do "Em Cartaz" é "Ricos de Amor": estrelado por Danilo Mesquita e Giovanna Lancellotti, a produção conta a história de Teto, um jovem rico que quer conquistar Paula, sua "crush". Mas, para isso, precisa contar uma mentira que pode virar sua vida de cabeça para baixo.