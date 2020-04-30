"Em Cartaz" em casa: assista "Ricos de Amor"e "Os Irmãos Willoughby"

Em tempos de isolamento social, as produções nas plataformas de streaming continuam a ser opções para quem desejar se entreter. Um dos destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, nesta edição do "Em Cartaz" é "Ricos de Amor": estrelado por Danilo Mesquita e Giovanna Lancellotti, a produção conta a história de Teto, um jovem rico que quer conquistar Paula, sua "crush". Mas, para isso, precisa contar uma mentira que pode virar sua vida de cabeça para baixo.
Já a animação "Os Irmãos Willoughby", também na Neflix, traz a história de quatro irmãos com pais egoístas fazem um plano para se livrar deles de uma vez por todas e formar a família que desejam.
Confira a análise completa:
EM CARTAZ - 30-04-20