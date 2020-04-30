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"Em Cartaz" em casa: assista "Ricos de Amor"e "Os Irmãos Willoughby"

Confira as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 17:44

Publicado em 

30 abr 2020 às 17:44
Danilo Mesquita e Giovanna Lancelloti em cena de "Ricos de Amor" Crédito: Divulgação/Netflix
Em tempos de isolamento social, as produções nas plataformas de streaming continuam a ser opções para quem desejar se entreter. Um dos destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, nesta edição do "Em Cartaz" é "Ricos de Amor": estrelado por Danilo Mesquita e Giovanna Lancellotti, a produção conta a história de Teto, um jovem rico que quer conquistar Paula, sua "crush". Mas, para isso, precisa contar uma mentira que pode virar sua vida de cabeça para baixo.
Já a animação "Os Irmãos Willoughby", também na Neflix, traz a história de quatro irmãos com pais egoístas fazem um plano para se livrar deles de uma vez por todas e formar a família que desejam.
Confira a análise completa:
 
EM CARTAZ - 30-04-20

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