Em Cartaz em casa: "Um Crime para Dois" e "Doentes de Amor"

Um Crime para Dois Crédito: Divulgação/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Um Crime para Dois" e "Doentes de Amor".

Disponível na Netflix, "Um Crime para Dois" conta a seguinte história: "Estar à beira da separação não era suficiente. Esse casal também precisava se enroscar num assassinato, correr atrás do culpado e tentar provar sua inocência". No elenco, Issa Rae, Kumail Nanjiani e Paul Sparks.

"Doentes de Amor", disponível no Globoplay, o comediante e motorista de Uber paquistanês Kumail e a estudante de psicologia Emily se apaixonam, mas encontram dificuldades por conta do conflito de culturas. Confira a análise!