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Em Cartaz em casa: "Um Crime para Dois" e "Doentes de Amor"

Confira a análise do comentarista Rafael Braz

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:40

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:40
Um Crime para Dois Crédito: Divulgação/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Um Crime para Dois" e "Doentes de Amor".
Disponível na Netflix, "Um Crime para Dois" conta a seguinte história: "Estar à beira da separação não era suficiente. Esse casal também precisava se enroscar num assassinato, correr atrás do culpado e tentar provar sua inocência". No elenco, Issa Rae, Kumail Nanjiani e Paul Sparks.
"Doentes de Amor", disponível no Globoplay, o comediante e motorista de Uber paquistanês Kumail e a estudante de psicologia Emily se apaixonam, mas encontram dificuldades por conta do conflito de culturas. Confira a análise!
EM CARTAZ - 21-05-20

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