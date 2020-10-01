Em Cartaz em casa: "O Dilema das Redes" e "The Boys in the Band"

"O Dilema Das Redes" é dirigido por Jeff Orlowski, diretor do documentário vencedor do Emmy "Chasing Ice" Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções da Netflix: o documentário "O Dilema das Redes" e o filme "The Boys in the Band". Ouça os comentários de Braz!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 01-10-20

SINOPSES:

O Dilema das Redes (Netflix): Especialistas em tecnologia e profissionais da área fazem um alerta: as redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e a humanidade. Documentário.

The Boys in the Band (Netflix): Durante uma festa de aniversário em 1968, um convidado surpresa e uma brincadeira regada a álcool fazem 7 amigos gays refletirem sobre verdades e sentimentos escondidos.