Em Cartaz em casa: "Greyhound: Na Mira do Inimigo" e "Ligue Djá"

Nesta quinta-feira (16) os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, no "Em Cartaz", são as seguintes produções: "Greyhound: Na Mira do Inimigo" e "Ligue Djá".
Confira detalhes das produções:
EM CARTAZ - 16-07-20
Disponível na Apple TV +, "Greyhound" traz a história do Capitão Ernest Krause (Tom Hanks), que lidera uma frota de 37 navios pelo Atlântico para entregar soldados e mantimentos indispensáveis às forças aliadas.
"Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado": Exuberante e sensível, o lendário astrólogo Walter Mercado desapareceu no auge da fama. Este documentário explica o que aconteceu. Disponível na Netflix.