Em Cartaz em casa: "Greyhound: Na Mira do Inimigo" e "Ligue Djá"

Filme Greyhound: Na Mira do Inimigo Crédito: AppleTV/Divulgação

Nesta quinta-feira (16) os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, no "Em Cartaz", são as seguintes produções: "Greyhound: Na Mira do Inimigo" e "Ligue Djá".

Confira detalhes das produções:

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 16-07-20

Disponível na Apple TV +, "Greyhound" traz a história do Capitão Ernest Krause (Tom Hanks), que lidera uma frota de 37 navios pelo Atlântico para entregar soldados e mantimentos indispensáveis às forças aliadas.