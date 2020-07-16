Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NO STREAMING

Em Cartaz em casa: "Greyhound: Na Mira do Inimigo" e "Ligue Djá"

Confira a análise de Rafael Braz

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 17:38

Publicado em 

16 jul 2020 às 17:38
Filme Greyhound: Na Mira do Inimigo Crédito: AppleTV/Divulgação
Nesta quinta-feira (16) os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz, no "Em Cartaz", são as seguintes produções: "Greyhound: Na Mira do Inimigo" e "Ligue Djá".
Confira detalhes das produções:
EM CARTAZ - 16-07-20
Disponível na Apple TV +, "Greyhound" traz a história do Capitão Ernest Krause (Tom Hanks), que lidera uma frota de 37 navios pelo Atlântico para entregar soldados e mantimentos indispensáveis às forças aliadas.
"Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado": Exuberante e sensível, o lendário astrólogo Walter Mercado desapareceu no auge da fama. Este documentário explica o que aconteceu. Disponível na Netflix.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados