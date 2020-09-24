Em Cartaz em casa: "Enola Holmes" e "O Diabo de Cada Dia"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz traz duas dicas de filmes: Enola Holmes e O Diabo de Cada Dia. Ambas as produções estão disponíveis na Netflix e, segundo o comentarista, foram bem recebidas pelos espectadores. Ouça a análise do Braz!
Em Cartaz - 24-09-20
SINOPSES:
Enola Holmes (Netflix): Enola Holmes só tem 16 anos, mas vai fazer de tudo para encontrar a mãe desaparecida, inclusive despistar o irmão Sherlock e ajudar um jovem lorde fugitivo. Estrelando Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Sam Claflin.
O Diabo de Cada Dia (Netflix): Em um lugar tomado por corrupção e violência, um jovem enfrenta figuras sinistras para proteger quem mais ama. Estrelando Tom Holland, Bill Skarsgård e Riley Keough.