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Em Cartaz: confira os destaques da semana

"Exterminador do Futuro: Destino Sombrio" e "A Odisseia dos Tontos" são as estreias

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 17:32

Publicado em 

31 out 2019 às 17:32
O sexto "Exterminador do Futuro" traz de volta personagens do início da saga. "Exterminador do Futuro: Destino Sombrio", foi um dos destaques de Rafael Braz nesta quinta-feira. Outra estreia da semana é o filme "A Odisseia Dos Tontos", drama argentino com pitadas de comédia. Confira! 
Em Cartaz - 31-10-19
Exterminador do Futuro: Destino Sombrio: Na sexta aventura da saga Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton encarna mais uma vez Sarah Connor.
A Odisseia Dos Tontos: A Odisseia dos Tontos é uma emocionante história situada em uma pequena vila da província de Buenos Aires, na Argentina, no fim de 2001. Um grupo de amigos e vizinhos perde o dinheiro que havia conseguido reunir para reformar uma antiga cooperativa agrícola. Em pouco tempo, descobrem que sua poupança se perdeu por uma manobra realizada por um inescrupuloso advogado e um gerente de banco que contavam com informação do que ia acontecer no país. Quando descobrem o que aconteceu, o grupo de vizinhos decide organizar-se e preparar um minucioso plano com o objetivo de recuperar o que os pertence. A Odisseia dos Tontos conta com humor e humanidade esta revanche dos perdedores.

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