Em Cartaz comenta: "Meu Pai" e "A Força da Natureza"

Nesta edição do Em Cartaz, os destaques de Rafael Braz são as seguintes produções: "Meu Pai", filme indicado ao Oscar que conta com Anthony Hopkins e Olivia Colman no elenco, e "A Força da Natureza", da Netflix. Saiba o que esperar das produções:

Meu Pai (disponível para aluguel e compra no streaming): Um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.