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Em Cartaz comenta: "Meu Pai" e "A Força da Natureza"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:04

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:04
Filme "Meu Pai", com Anthony Hopkins e Olivia Colman Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, os destaques de Rafael Braz são as seguintes produções: "Meu Pai", filme indicado ao Oscar que conta com Anthony Hopkins e Olivia Colman no elenco, e "A Força da Natureza", da Netflix. Saiba o que esperar das produções:
Em Cartaz - 08-04-21.mp3
OS FILMES:
Meu Pai (disponível para aluguel e compra no streaming): Um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.
A Força da Natureza (Netflix): No meio de um furacão, os policiais que evacuam o condomínio se juntam a um grupo de moradores quando assaltantes invadem o local.

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