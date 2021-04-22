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Em Cartaz com "Minari", "Passageiro Acidental" e expectativa do Oscar

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:08

Publicado em 

22 abr 2021 às 17:08
Filme "Minari", indicado ao Oscar 2021 Crédito: Diamond Films/Divulgação
 
Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca duas produções. Uma delas é "Minari —Em busca da felicidade", longa-metragem indicado ao Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor ator (Steven Yeun), melhor atriz coadjuvante (Yuh-Jung Youn), roteiro original e trilha sonora. A outra é "Passageiro Acidental", filme da Netflix que conta com Anna Kendrick e Toni Collette no elenco. O comentarista conta ainda as expectativas para a cerimônia do Oscar, que acontece no próximo domingo (25), em Hollywood (EUA). Ouça os comentários!
Em Cartaz - 22-04-21.mp3
OS FILMES:
Minari —Em busca da felicidade (ainda não disponível no Brasil): David, um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob, muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.
Passageiro Acidental (Netflix): Três pessoas em uma missão de dois anos para Marte enfrentam um dilema fatal depois que um passageiro inesperado coloca todos em risco.

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