Em Cartaz com "Druk - Mais uma rodada" e "Por Trás da Inocência"

"Druk - Mais uma rodada", dirigido pelo dinamarquês Thomas Vinterberg, foi indicado ao Oscar Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta dois filmes: "Por Trás da Inocência" e "Druk - Mais uma rodada". Ouça os detalhes das produções!

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AS DICAS DO BRAZ:

Por Trás da Inocência (Netflix): Ficção e realidade se confundem quando uma escritora de sucesso com bloqueio criativo contrata uma nova babá para os filhos.