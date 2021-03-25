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Em Cartaz com "Druk - Mais uma rodada" e "Por Trás da Inocência"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:30

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:30
"Druk - Mais uma rodada", dirigido pelo dinamarquês Thomas Vinterberg, foi indicado ao Oscar Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta dois filmes: "Por Trás da Inocência" e "Druk - Mais uma rodada". Ouça os detalhes das produções!
Em Cartaz - 25-03-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
Por Trás da Inocência (Netflix): Ficção e realidade se confundem quando uma escritora de sucesso com bloqueio criativo contrata uma nova babá para os filhos.
Druk - Mais uma rodada (Apple TV, Now, Google Play e Youtube Filmes): Quatro professores de ensino médio consomem álcool diariamente para ver como isso afeta sua vida social e profissional.

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