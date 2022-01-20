Em cartaz com "A Lenda do Cavaleiro Verde" e "Eduardo e Mônica"; "Ozark" é série da semana

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os "A Lenda do Cavaleiro Verde" e "Eduardo e Mônica" e a estreia da quarta temporada da série "Ozark". Ouça:
Em Cartaz - 20/01/2022
Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:49
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