Em Cartaz analisa o prêmio: "Nomadland" é o grande vencedor do Oscar

Em edição especial do Em Cartaz, Rafael Braz destaca os grandes premiados do Oscar 2021. "Nomadland" foi o grande vencedor deste domingo (25), com três prêmios. O drama americano sobre nômades da terceira idade sem emprego ou aposentadoria, levou Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao) e Melhor Atriz (Frances McDormand). Anthony Hopkins, de "Meu pai", foi o melhor ator.