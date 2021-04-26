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Em Cartaz analisa o prêmio: "Nomadland" é o grande vencedor do Oscar

Ouça o Em Cartaz Especial Oscar, com Rafael Braz!

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:33

Publicado em 

26 abr 2021 às 16:33
Peter Spears, Frances McDormand, Chloé Zhao, Mollye Asher, and Dan Janvey posam com o Oscar de Melhor Filme na 93a edição do evento Crédito: Matt Petit/A.M.P.A.S.
Em edição especial do Em Cartaz, Rafael Braz destaca os grandes premiados do Oscar 2021. "Nomadland" foi o grande vencedor deste domingo (25), com três prêmios. O drama americano sobre nômades da terceira idade sem emprego ou aposentadoria, levou Melhor Filme, Melhor Direção (Chloé Zhao) e Melhor Atriz (Frances McDormand). Anthony Hopkins, de "Meu pai", foi o melhor ator.
Em Cartaz - Oscar 2021 - 26-04-21.mp3
"Com poucas surpresas, mas algumas novidades, cerimônia do Oscar distribuiu seus prêmios entre os filmes favoritos", analisa o comentarista. Ouça.

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