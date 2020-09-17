Em Cartaz analisa a polêmica em torno do filme "Mignonnes"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz analisa a produção "Mignonnes" ("Cuties"), disponível na Netflix. Isso porque o filme foi o centro de uma polêmica, após ser acusado de hiper sexualizar crianças, tanto ao expor o corpo de meninas dançando, como também ao exibir situações de convívio das crianças. Ouça a análise completa:
Em Cartaz - 17-09-20
Em comunicado oficial, a Netflix afirmou: "Cuties é um comentário social contra a sexualização de crianças. É um filme premiado, uma história poderosa sobre a pressão que jovens enfrentam nas redes sociais e também da sociedade. Nós encorajaríamos qualquer pessoa que se preocupa com essas questões importantes a assistir ao filme”.