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Em cartaz: "Era Uma Vez um Sonho", "Rosa e Momo", e "Invasão Zumbi 2"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:07

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:07
Filme "Era Uma Vez um Sonho", da Netflix Crédito: Lacey Terrell/Netflix
"Era Uma Vez um Sonho", um filme original da Netflix, é o destaque de Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. No elenco, a veterana Glenn Close, nomeada sete vezes ao Oscar e vencedora de três Globos de Ouro, e Amy Adams, nomeada seis vezes ao Oscar e vencedora de dois Globos de Ouro.
Em Cartaz - 26-11-20
O comentarista também fala sobre os filmes "Rosa e Momo", também disponível na Netflix, e "Invasão Zumbi 2: Península", nos cinemas. 
SINOPSES:
Era Uma Vez um Sonho (Netflix): De volta à sua cidade natal devido a uma emergência, um estudante de direito reflete sobre a história da família e o próprio futuro. Filmes baseados na vida real [Netflix].
Rosa e Momo (Netflix): Uma sobrevivente do Holocausto abre as portas de casa para um garoto de rua complicado. É o começo de uma amizade improvável. Filmes baseados em livros [Netflix].
Invasão Zumbi 2: Península (nos cinemas): Uma península coreana ficou devastada após o surto de zumbis que atingiu os passageiros de um trem-bala com destino a Buscan há quatro anos. Com isso, um ex-soldado que conseguiu fugir do país, Jung-seok, tem a missão de retornar e acaba encontrando alguns sobreviventes.

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