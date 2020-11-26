Em cartaz: "Era Uma Vez um Sonho", "Rosa e Momo", e "Invasão Zumbi 2"

Filme "Era Uma Vez um Sonho", da Netflix Crédito: Lacey Terrell/Netflix

"Era Uma Vez um Sonho", um filme original da Netflix, é o destaque de Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. No elenco, a veterana Glenn Close, nomeada sete vezes ao Oscar e vencedora de três Globos de Ouro, e Amy Adams, nomeada seis vezes ao Oscar e vencedora de dois Globos de Ouro.

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 26-11-20

O comentarista também fala sobre os filmes "Rosa e Momo", também disponível na Netflix, e "Invasão Zumbi 2: Península", nos cinemas.

SINOPSES:

Era Uma Vez um Sonho (Netflix): De volta à sua cidade natal devido a uma emergência, um estudante de direito reflete sobre a história da família e o próprio futuro. Filmes baseados na vida real [Netflix].

Rosa e Momo (Netflix): Uma sobrevivente do Holocausto abre as portas de casa para um garoto de rua complicado. É o começo de uma amizade improvável. Filmes baseados em livros [Netflix].