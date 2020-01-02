"Em Cartaz": confira os destaques nas telonas

Frozen, que conquistou a maior bilheteria do gênero em toda a história, terá continuidade Crédito: Divulgação

Na primeira edição do "Em Cartaz" deste ano de 2020, o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "Frozen 2" e "O Farol". Confira!

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"Frozen 2": De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.