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"Em Cartaz": confira os destaques nas telonas

Comentarista Rafael Braz fala sobre a animação "Frozen 2" e o terror "O Farol"

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 20:58

Publicado em 

02 jan 2020 às 20:58
Frozen, que conquistou a maior bilheteria do gênero em toda a história, terá continuidade Crédito: Divulgação
Na primeira edição do "Em Cartaz" deste ano de 2020, o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "Frozen 2" e "O Farol". Confira!
 
Em Cartaz - 02-01-20.mp3
"Frozen 2": De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.
 
"O Farol": Início do século XX. Thomas Wake (Willem Dafoe), responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow (Robert Pattinson) para substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. No entanto, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Enquanto os dois homens se conhecem e se provocam, Ephraim fica obcecado em descobrir o que acontece naquele espaço fechado, ao mesmo tempo em que fenômenos estranhos começam a acontecer ao seu redor.

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