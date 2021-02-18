Em Cartaz: "Amor ao Quadrado" e "Eu Me Importo"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes do streaming. São as produções "Amor ao Quadrado" e "Eu Me Importo", ambas da Netflix. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 18-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Amor ao Quadrado (Netflix): Um jornalista mulherengo começa a reavaliar suas escolhas quando se apaixona por uma misteriosa modelo com uma vida dupla.
Eu Me Importo (Netflix): Uma curadora rouba dos clientes idosos sob seus cuidados. Mas sua última vítima guarda uma surpresinha que pode acabar com o esquema.