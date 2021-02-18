Em Cartaz: "Amor ao Quadrado" e "Eu Me Importo"

Filme polonês "Amor²", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes do streaming. São as produções "Amor ao Quadrado" e "Eu Me Importo", ambas da Netflix. Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 18-02-21

AS DICAS DO BRAZ:

Amor ao Quadrado (Netflix): Um jornalista mulherengo começa a reavaliar suas escolhas quando se apaixona por uma misteriosa modelo com uma vida dupla.