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EM CARTAZ

"Doutor Sono" chega aos cinemas e resgata o melhor de "O Iluminado"

Também entra em exibição "Cadê você, Bernadette?", que conta com a atuação de Cate Blanchett, duas vezes ganhadora do Oscar.

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 19:59

Publicado em 

07 nov 2019 às 19:59
 
Doutor Sono, o filme Crédito: Divulgação
Neste quadro "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre o destaque das estreias de cinema nesta semana no Espírito Santo: "Doutor Sono". A adaptação do livro de Stephen King rememora também o melhor da produção "O iluminado" - clássico do cinema. Ouça:
Em Cartaz - 07-11-19.mp3
> SINOPSES:
Doutor Sono: Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospital local. Mas a paz de Danny está com os dias contados a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que bloqueia dentro de si.
Cadê você, Bernadette?: Antes de viajar com sua família para a Antártica, uma arquiteta que sofre de agorafobia - o medo de estar em lugares abertos ou em meio à multidões - some sem deixar pistas para trás. Sua filha, então, através de emails, sessões com sua psicóloga, cartas e outros documentos, tenta descobrir para onde sua mãe foi e quais foram as razões de seu desaparecimento.

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