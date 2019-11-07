"Doutor Sono" chega aos cinemas e resgata o melhor de "O Iluminado"

Doutor Sono, o filme Crédito: Divulgação

Neste quadro "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre o destaque das estreias de cinema nesta semana no Espírito Santo: "Doutor Sono". A adaptação do livro de Stephen King rememora também o melhor da produção "O iluminado" - clássico do cinema. Ouça:

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Doutor Sono: Na infância, Danny Torrance conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado por espíritos malignos do Hotel Overlook. Danny cresceu e agora é um adulto traumatizado e alcoólatra. Sem residência fixa, ele se estabelece em uma pequena cidade, onde consegue um emprego no hospital local. Mas a paz de Danny está com os dias contados a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que bloqueia dentro de si.