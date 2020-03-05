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EM CARTAZ

"Dois Irmãos" e "Vou Nadar Até Você" chegam aos cinemas do ES

E ainda a produção "Por lugares incríveis" está disponível no canal de streaming

Publicado em 05 de Março de 2020 às 19:20

Publicado em 

05 mar 2020 às 19:20
Filme Dois Irmãos, da Pixar Crédito: Divulgação
Neste quadro "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz nos apresenta uma aventura de dois irmãos elfos, um drama brasileiro e um romance da Netflix de superação de dificuldades. Confira:
Em Cartaz - 05-03-20.mp3
SINOPSES:
"Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica": Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.
Vou nadar até você: Ophelia (Bruna Marquezine) é uma jovem de 20 anos que vive com a mãe (Ondina Clais) e cresceu sem pai. Ela desconfia que ele seja Tedesco (Peter Ketnath), um artista plástico alemão que acaba de retornar ao Brasil. Decidida a encontrá-lo, ela envia uma carta avisando de sua chegada e que irá até ele nadando, a partir da ponte de Santos. Ao saber da chegada iminente, Tedesco pede a Smutter (Fernando Alves Pinto), seu grande amigo, que passe a acompanhá-la de perto;
Por Lugares Incríveis: Em Por Lugares Incríveis, Violet Markey (Elle Fanning) e Theodore Finch (Justice Smith) têm suas vidas mudadas para sempre quando se conhecem. Juntos, eles se apoiam para curar os estigmas emocionais e físicos que adquiriram no passado. Quando todas as circunstâncias fazem com que a vida seja dolorosa, os dois amigos se consolam e descobrem que ainda vale a pena continuar tentando.

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