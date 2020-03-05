"Dois Irmãos" e "Vou Nadar Até Você" chegam aos cinemas do ES

Filme Dois Irmãos, da Pixar Crédito: Divulgação

Neste quadro "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz nos apresenta uma aventura de dois irmãos elfos, um drama brasileiro e um romance da Netflix de superação de dificuldades. Confira:

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SINOPSES:

"Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica": Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor.

Vou nadar até você: Ophelia (Bruna Marquezine) é uma jovem de 20 anos que vive com a mãe (Ondina Clais) e cresceu sem pai. Ela desconfia que ele seja Tedesco (Peter Ketnath), um artista plástico alemão que acaba de retornar ao Brasil. Decidida a encontrá-lo, ela envia uma carta avisando de sua chegada e que irá até ele nadando, a partir da ponte de Santos. Ao saber da chegada iminente, Tedesco pede a Smutter (Fernando Alves Pinto), seu grande amigo, que passe a acompanhá-la de perto;