Dicas para o final de semana: 'A Maravilhosa Sra. Maisel', 'Desejo Obsessivo' e 'A Sogra que Te Pariu'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "A Maravilhosa Sra. Maisel" (Amazon), "Desejo Obsessivo" (Netflix) e "A Sogra que Te Pariu" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 13-04-23
Publicado em 13 de Abril de 2023 às 18:19
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta