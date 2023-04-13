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Dicas para o final de semana: 'A Maravilhosa Sra. Maisel', 'Desejo Obsessivo' e 'A Sogra que Te Pariu'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 18:19

Publicado em 

13 abr 2023 às 18:19
A SOGRA QUE TE PARIU. (L to R) RODRIGO SANTANNA as D. ISADIR, SOLANGE TEIXEIRA as FATIMA in A SOGRA QUE TE PARIU. Cr. Courtesy of Netflix © 2023
"A Sogra que te Pariu" Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "A Maravilhosa Sra. Maisel" (Amazon), "Desejo Obsessivo" (Netflix) e "A Sogra que Te Pariu" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 13-04-23

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