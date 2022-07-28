Dicas para o fim de semana: 'Uma Advogada Extraordinária', 'A Liga dos Superpets' e 'Candy'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta as produções 'Uma Advogada Extraordinária' (Netflix), 'A Liga dos Superpets' (cinema) e 'Candy' (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 28-07-22
Publicado em 28 de Julho de 2022 às 18:09
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