Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Dicas para o FDS: 'O Pacto', 'Sou de Virgem' e 'Sequestro no Ar'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 17:43

Publicado em 

29 jun 2023 às 17:43
Filme
Filme "O Pacto" - Amazon Prime Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "O Pacto" (Amazon), "Sou de Virgem" (Amazon) e "Sequestro no Ar" (Apple TV+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 29-06-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados