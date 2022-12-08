Dicas de semana: 'Pinóquio de Guillermo del Toro', 'Eu Odeio o Natal' e 'Bem-vindo ao Clube da Sedução'

"Pinóquio de Guillermo del Toro" (Netflix), "Odeio o Natal" (Netflix)" e "Bem-vindo ao Clube da Sedução" (Star+) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 08-12-22
Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 18:27
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