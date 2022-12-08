Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Dicas de semana: 'Pinóquio de Guillermo del Toro', 'Eu Odeio o Natal' e 'Bem-vindo ao Clube da Sedução'

Ouça as dicas comentarista Rafael Braz

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 18:27

Publicado em 

08 dez 2022 às 18:27
Odeio o Natal (Netflix)
"Eu Odeio o Natal" Crédito: ERIKA KUENKA/NETFLIX
"Pinóquio de Guillermo del Toro" (Netflix), "Odeio o Natal" (Netflix)" e "Bem-vindo ao Clube da Sedução" (Star+) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa! 
Em Cartaz - 08-12-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados