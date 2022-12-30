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Em Cartaz

Réveillon em casa? Dicas de filmes e séries para assistir na virada de ano

Confira a conversa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:53

Publicado em 

30 dez 2022 às 17:53
"Feliz Ano Nosso" (Netflix) Crédito: Divulgação/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Aterrorizante 2" (cinema), "Ruído Branco" (Netflix) e "Feliz Ano Nosso" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 30-12-22

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