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NETFLIX E PRIME VIDEO

Dicas de filmes em cartaz: "Zona de Combate" e "Uma noite em Miami"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:17

Publicado em 

21 jan 2021 às 17:17
Filme "Uma Noite em Miami", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz indica duas produções de serviços de streaming. "Zona de Combate", da Netflix, é um filme de ação e ficção científica estrelado por Anthony Mackie, ator conhecido por seu papel como Falcão nos filmes do Universo Marvel. Já no Prime Video, o filme "Uma noite em Miami" marca a estreia da atriz vencedora do Oscar Regina King como diretora. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 21-01-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
Zona de Combate (Netflix): Em um futuro próximo, um piloto de drone e um androide ultrassecreto trabalham lado a lado no campo de batalha para evitar um ataque nuclear.
Uma noite em Miami (Prime Video): Uma noite em Miami é o relato fictício de uma noite incrível onde os ícones Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown se reúnem e discutem seus papéis na luta pelos direitos civis e na revolução cultural dos anos 1960.

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