Dicas de filmes em cartaz: "Zona de Combate" e "Uma noite em Miami"

Filme "Uma Noite em Miami", do Amazon Prime Video Crédito: Amazon Studios/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz indica duas produções de serviços de streaming. "Zona de Combate", da Netflix, é um filme de ação e ficção científica estrelado por Anthony Mackie, ator conhecido por seu papel como Falcão nos filmes do Universo Marvel. Já no Prime Video, o filme "Uma noite em Miami" marca a estreia da atriz vencedora do Oscar Regina King como diretora. Ouça os comentários!

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AS DICAS DO BRAZ:

Zona de Combate (Netflix): Em um futuro próximo, um piloto de drone e um androide ultrassecreto trabalham lado a lado no campo de batalha para evitar um ataque nuclear.