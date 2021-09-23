Dicas de filmes e séries para assistir no fim de semana!

"A Menina que Matou os Pais", no Amazon Prime Video Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca os filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais" e as séries "Missa da Meia-Noite" e "Round 6". Ouça o comentário:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 23/09/2021

Filmes

A Menina que Matou os Pais (Prime Video): Em 2002, um crime cometido em São Paulo chocou o Brasil. A jovem Suzane Von Richthofen, junto ao seu namorado Daniel Cravinhos e seu irmão Cristian Cravinhos, assassinaram seu pai Manfred von Richthofen e sua mãe Marísia. Dezoito anos depois, o caso é revisitado sob o ponto de vista de Daniel, que revela seus motivos para participar do assassinato.

O Menino que Matou Meus Pais (Prime Video): Em 2002, Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos chocaram o Brasil por serem os responsáveis pelo brutal assassinato dos pais de Richthofen. Acompanhando o julgamento dos dois, o famoso caso é recontado, buscando respostas sobre o que levou os jovens a cometerem esse crime.

Séries

Missa da Meia-Noite (Netflix): A chegada de um jovem sacerdote carismático traz milagres, mistérios e um fervor religioso renovado a uma cidade moribunda e desesperada por fé.