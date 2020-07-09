Dicas de filmes: acompanhe detalhes de "The Old Guard" e "Desperados"

Estrelando Charlize Theron, "The Old Guard" estreia nesta sexta (10) na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes, ambos disponíveis na Netflix e dirigidos por mulheres. O primeiro é a produção de ação e aventura "The Old Guard". Com estreia confirmada para esta sexta-feira (10), o filme estrela a vencedora de um Oscar e um Globo de Ouro Charlize Theron. A segunda dica é "Desperados", uma comédia romântica que estreou na semana passada. Ouça os comentários de Braz!

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 09-07-20

SINOPSES:

The Old Guard: Quatro guerreiros com o dom da imortalidade protegem a humanidade há séculos. Mas seus misteriosos poderes viram alvo de ataque quando outra imortal entra em cena. Estrelando: Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari. Um filme Netflix. Ação e aventura. Estreia em 10 de julho.