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EM CARTAZ

Dicas de filmes: acompanhe detalhes de "The Old Guard" e "Desperados"

Ouça as dicas de Rafael Braz, na edição desta quinta-feira (09) do Em Cartaz!

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:31

Publicado em 

09 jul 2020 às 17:31
Estrelando Charlize Theron, "The Old Guard" estreia nesta sexta (10) na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca dois filmes, ambos disponíveis na Netflix e dirigidos por mulheres. O primeiro é a produção de ação e aventura "The Old Guard". Com estreia confirmada para esta sexta-feira (10), o filme estrela a vencedora de um Oscar e um Globo de Ouro Charlize Theron. A segunda dica é "Desperados", uma comédia romântica que estreou na semana passada. Ouça os comentários de Braz!
EM CARTAZ - 09-07-20
SINOPSES:
The Old Guard: Quatro guerreiros com o dom da imortalidade protegem a humanidade há séculos. Mas seus misteriosos poderes viram alvo de ataque quando outra imortal entra em cena. Estrelando: Charlize Theron, KiKi Layne, Marwan Kenzari. Um filme Netflix. Ação e aventura. Estreia em 10 de julho.
Desperados: Wes toma um porre com as amigas e manda um e-mail constrangedor. Agora a única saída é ir para o México e apagar a mensagem antes que seu novo amor a leia. Estrelando: Nasim Pedrad, Anna Camp, Lamorne Morris. Um filme Netflix. Comédia. Estreou em 3 de julho.

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