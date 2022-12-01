Dicas da semana: 'Wandinha', 'Echo 3' e 'O Diário de Noel'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Wandinha" (Netflix), "Echo 3" (Apple TV) e "O Diário de Noel" (Netflix). Ouça a conversa completa!
EM CARTAZ 01-12-22
Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 18:02
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