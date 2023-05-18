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Dicas da semana: 'Velozes e Furiosos 10', 'Fanfic' e 'A Extorsão'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 17:46

Publicado em 

18 mai 2023 às 17:46
Filme
Filme "Velozes e Furiosos 10" Crédito: Universal Pictures/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções:  "Velozes e Furiosos 10" (cinemas), "Fanfic" (Netflix) e "A Extorsão" (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 18-05-23

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