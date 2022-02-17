Dicas da semana: 'Uncharted: Fora do Mapa', 'Mães Paralelas' e 'Lov3'

Filme "Uncharted: Fora do Mapa" Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 17/02/2022

Filmes

Uncharted: Fora do Mapa (nos cinemas): O filme apresenta ao público o jovem e esperto Nathan Drake e mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com seu sagaz parceiro Victor “Sully” Sullivan. Em uma aventura épica repleta de ação que se estende por todo o mundo, os dois partem em uma perigosa busca pelo "maior tesouro nunca encontrado", enquanto rastreiam pistas que podem levar ao paradeiro do irmão há muito perdido de Nathan.

Mães Paralelas (Netflix): Duas mães solo se conhecem no hospital, dão à luz no mesmo dia e formam um vínculo que transforma suas vidas.

Série