Dicas da semana: 'Uncharted: Fora do Mapa', 'Mães Paralelas' e 'Lov3'

Em Cartaz - 17/02/2022
Filmes
Uncharted: Fora do Mapa (nos cinemas): O filme apresenta ao público o jovem e esperto Nathan Drake e mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com seu sagaz parceiro Victor “Sully” Sullivan. Em uma aventura épica repleta de ação que se estende por todo o mundo, os dois partem em uma perigosa busca pelo "maior tesouro nunca encontrado", enquanto rastreiam pistas que podem levar ao paradeiro do irmão há muito perdido de Nathan.
Mães Paralelas (Netflix): Duas mães solo se conhecem no hospital, dão à luz no mesmo dia e formam um vínculo que transforma suas vidas.
Série
Lov3 (Prime Video): Ana tem 33 anos e reata com o ex-marido, Artur, mas sem abrir mão de ficar com quem quiser. Já Sofia tem 24, acabou de ser demitida do milésimo emprego e precisa dividir o teto com um trisal que não a reconhece como parte da relação.