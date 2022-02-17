Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Dicas da semana: 'Uncharted: Fora do Mapa', 'Mães Paralelas' e 'Lov3'

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 19:57

Publicado em 

17 fev 2022 às 19:57
Filme
Filme "Uncharted: Fora do Mapa" Crédito: Sony Pictures/Divulgação
Em Cartaz - 17/02/2022

Filmes

Uncharted: Fora do Mapa (nos cinemas): O filme apresenta ao público o jovem e esperto Nathan Drake e mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com seu sagaz parceiro Victor “Sully” Sullivan. Em uma aventura épica repleta de ação que se estende por todo o mundo, os dois partem em uma perigosa busca pelo "maior tesouro nunca encontrado", enquanto rastreiam pistas que podem levar ao paradeiro do irmão há muito perdido de Nathan.
Mães Paralelas (Netflix): Duas mães solo se conhecem no hospital, dão à luz no mesmo dia e formam um vínculo que transforma suas vidas.

Série

Lov3 (Prime Video): Ana tem 33 anos e reata com o ex-marido, Artur, mas sem abrir mão de ficar com quem quiser. Já Sofia tem 24, acabou de ser demitida do milésimo emprego e precisa dividir o teto com um trisal que não a reconhece como parte da relação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados